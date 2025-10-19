Школьнику из Дагестана грозит 20 лет тюрьмы за переписку в TikTok

В Дагестане суд принял решение заключить под стражу одиннадцатиклассника из села Хучни, обвиняемого в участии в террористической организации «Исламское государство»* (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, несовершеннолетний ученик был задержан, а затем арестован по подозрению в осуществлении деятельности террористической организации через общение в социальной сети TikTok.
Уголовное дело было возбуждено в середине сентября, а решение об аресте вступило в силу в начале октября. Следствие утверждает, что молодой человек через TikTok вступил в контакт с неустановленным участником ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Защита ходатайствовала о избрании более мягкой меры пресечения, ссылаясь на то, что обвиняемый является школьником, проживает с родителями и имеет положительные характеристики, однако Верховный суд Республики Дагестан оставил жалобу без удовлетворения. Подростку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ.