Школьнику из Дагестана грозит 20 лет тюрьмы за переписку в TikTok

Защита ходатайствовала о избрании более мягкой меры пресечения, ссылаясь на то, что обвиняемый является школьником, проживает с родителями и имеет положительные характеристики, однако Верховный суд Республики Дагестан оставил жалобу без удовлетворения. Подростку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.