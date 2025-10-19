На острове Русский потушили пожар площадью около тысячи кв. метров

18 октября в 17:42 по местному времени (10:42 мск) на номер экстренной службы поступило сообщение о возгорании в трехэтажном заброшенном здании, расположенном в поселке Рында. Спустя 10 минут к месту происшествия уже прибыли сотрудники МЧС России для ликвидации пожара.