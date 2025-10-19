На острове Русский потушили пожар площадью около тысячи кв. метров

Пожар в неэксплуатируемом здании на владивостокском острове Русский был успешно ликвидирован спасателями. Как информирует ГУ МЧС по Приморскому краю, погибших и пострадавших при этом не зафиксировано.
18 октября в 17:42 по местному времени (10:42 мск) на номер экстренной службы поступило сообщение о возгорании в трехэтажном заброшенном здании, расположенном в поселке Рында. Спустя 10 минут к месту происшествия уже прибыли сотрудники МЧС России для ликвидации пожара.
«На момент прибытия пожарных горели второй и третий этажи здания, произошло частичное обрушение крыши и перекрытий. Пожар ликвидирован на площади около 1 тыс. кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — передали в министерстве.
Уточняется, что для ликвидации возгорания привлекли 15 человек личного состава и четыре автомобиля спецтехники.
