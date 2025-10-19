Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьника арестовали в Дагестане по делу об участии в ИГ*

Суд в Республике Дагестан отправил в СИЗО ученика 11 класса школы в рамках уголовного дела об участии в деятельности «Исламского государства» (ИГИЛ)* через общение в соцсети TikTok. Об этом сказано в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Суд в Республике Дагестан отправил в СИЗО ученика 11 класса школы в рамках уголовного дела об участии в деятельности «Исламского государства» (ИГИЛ)* через общение в соцсети TikTok. Об этом сказано в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Ученик школы в селе Хучни был сначала задержан, а позже арестован по подозрению в участии в деятельности террористической организации. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Уголовное дело возбудили в середине сентября, решение об аресте вступило в силу в начале октября.

По данным следствия, подросток через TikTok общался с неустановленным участником «ИГ»*. Его защита просила суд избрать более мягкую меру пресечения, учитывая, что юноша учится в школе, у него есть родители, под их присмотром он мог бы находиться под домашним арестом. Верховный Суд Дагестана оставил жалобу адвоката без удовлетворения, сказано в статье.

Подростков из четырех российских регионов обвинили в террористической деятельности. Несовершеннолетние проживают в Брянской, Челябинской, Оренбургской областях и Республике Башкортостан.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная на территории России.