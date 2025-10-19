Школьника арестовали в Дагестане по делу об участии в ИГ*

По данным следствия, подросток через TikTok общался с неустановленным участником «ИГ»*. Его защита просила суд избрать более мягкую меру пресечения, учитывая, что юноша учится в школе, у него есть родители, под их присмотром он мог бы находиться под домашним арестом. Верховный Суд Дагестана оставил жалобу адвоката без удовлетворения, сказано в статье.