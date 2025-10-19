Суд отправил в СИЗО школьника по делу об участии в замыслах ИГИЛ*: что об этом известно

В отношении школьника из Дагестана возбудили уголовное дело по подозрению в участии в деятельности ИГИЛ*. Учащегося 11 класса отправили в СИЗО. Как утверждается, подросток участвовал в замыслах террористической организации через общение на платформе TikTok. Об этом говорится в судебных материалах, цитирует РИА Новости.