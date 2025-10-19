Ричмонд
Суд отправил в СИЗО школьника по делу об участии в замыслах ИГИЛ*: что об этом известно

В Дагестане арестовали школьника за участие в террористической организации.

Источник: Комсомольская правда

В отношении школьника из Дагестана возбудили уголовное дело по подозрению в участии в деятельности ИГИЛ*. Учащегося 11 класса отправили в СИЗО. Как утверждается, подросток участвовал в замыслах террористической организации через общение на платформе TikTok. Об этом говорится в судебных материалах, цитирует РИА Новости.

В документах подчеркивается, что школьник родом из села Хучни. Ему грозит лишение свободы сроком до двадцати лет. Дело возбудили в середине сентября.

Уточняется, что защита попросила суд избрать более мягкую меру пресечения. Подозреваемому не исполнилось 18 лет. По его личности предоставили положительную характеристику. Суд не удовлетворил просьбу.

В Москве между тем продолжается расследование в отношении бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого. Суд наложил арест на его имущество, стоимость которого составляет 435 миллионов рублей.

*- организация признана террористической на территории РФ.