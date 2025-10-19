В Новосибирске идентифицированы погибшие в пожаре в бараке на Римского-Корсакова

По информации пресс-службы надзорного ведомства, в результате происшествия погибли три женщины в возрасте 79, 66 и 46 лет, а также 84-летний мужчина. Нескольких жильцов с травмами госпитализировали.
Из горящего здания эвакуировали 26 человек. Шестеро из них временно размещены в пункте помощи, развёрнутом при администрации Ленинского района.
В настоящее время устанавливается причина и источник пожара, а также все обстоятельства трагедии. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров, а полностью его ликвидировать удалось в 14:37.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что жильцам сгоревшего дома предоставят временное жильё.