В Новосибирске идентифицированы погибшие в пожаре в бараке на Римского-Корсакова

Ход расследования пожара в деревянном доме во 2-м переулке Римского-Корсакова взяла на контроль прокуратура Новосибирской области. ЧП произошло в ночь на 18 октября, его жертвами стали четыре человека.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

По информации пресс-службы надзорного ведомства, в результате происшествия погибли три женщины в возрасте 79, 66 и 46 лет, а также 84-летний мужчина. Нескольких жильцов с травмами госпитализировали.

Из горящего здания эвакуировали 26 человек. Шестеро из них временно размещены в пункте помощи, развёрнутом при администрации Ленинского района.

В настоящее время устанавливается причина и источник пожара, а также все обстоятельства трагедии. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров, а полностью его ликвидировать удалось в 14:37.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что жильцам сгоревшего дома предоставят временное жильё.