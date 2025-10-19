Ночью загорелся расселенный барак на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске

Ночью в Хабаровске пожарные тушили очередное возгорание в старом расселенном бараке. Дом на проспекте 60-летия Октября уже не раз горел. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы глубокой ночью. На втором этаже заброшенного дома вспыхнула квартира. Пламя быстро распространилось по помещениям и охватило площадь около 75 квадратных метров.
«На место прибыли пожарные расчеты. Борьба с огнем длилась около двух часов», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причины нового возгорания.