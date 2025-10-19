Водитель съехал в кювет и погиб, вылетев из авто через стекло в Хабаровском крае

«Водитель “Хонды Фит”, мужчина 1994 года рождения, не справился с управлением, допустил движение по обочине с последующим съездом в правый по ходу движения кювет», — сообщает краевая автоинспекция.
Автомобиль перевернулся, мужчина вылетел через стекло и погиб на месте от полученных травм. В аварии пострадал пассажир — его с многочисленными травмами увезли в Советско-Гаванскую районную больницу.
Ранее Life.ru сообщал о массовом ДТП с четырьмя грузовиками под Серпуховом, где погибли три человека. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля попутно зацепил одну машину, из-за чего случилась цепная авария.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.