Присмотритесь к морю: мужчину унесло в море на резиновой лодке в Находке

Рыбака, которого ночью унесло в море на резиновой лодке, ищут в Находке.

Источник: Комсомольская правда

Вчера ночью во время рыбалки на пляже ТМТ в Находке молодого человека унесло на лодке в море. До сих пор его местонахождение неизвестно, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на «ПримПоиск».

24-летнего Сергея унесло в открытое море на светло-серой резиновой лодке. Приметы пропавшего — рост 168 сантиметров, среднее телосложение, русые короткостриженные волосы. На Сергее были надеты серая куртка, черные спортивные штаны и резиновые сапоги камуфляжной расцветки.

Местных жителей просят обращать внимание на акваторию залива Находка. Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят сообщить волонтерам или полиции.

Ранее «КП» писала о том, что 58-летнего рыбака спасли после ночи, проведенной в резиновой лодке посреди Японского моря.