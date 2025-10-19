Присмотритесь к морю: мужчину унесло в море на резиновой лодке в Находке

Вчера ночью во время рыбалки на пляже ТМТ в Находке молодого человека унесло на лодке в море. До сих пор его местонахождение неизвестно, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на «ПримПоиск».
24-летнего Сергея унесло в открытое море на светло-серой резиновой лодке. Приметы пропавшего — рост 168 сантиметров, среднее телосложение, русые короткостриженные волосы. На Сергее были надеты серая куртка, черные спортивные штаны и резиновые сапоги камуфляжной расцветки.
Местных жителей просят обращать внимание на акваторию залива Находка. Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят сообщить волонтерам или полиции.
Ранее «КП» писала о том, что 58-летнего рыбака спасли после ночи, проведенной в резиновой лодке посреди Японского моря.