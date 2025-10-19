В пригороде Чикаго разогнали протестующих у центра содержания мигрантов

Зачастую протестующие выходят за пределы того периметра, который им был выделен, что приводит к столкновениям с правоохранителями. Только в пятницу у центра были арестованы около 15 человек, некоторым были предъявлены обвинения за нарушения правопорядка. Протестующие настаивают, что их свободу нельзя ограничивать и апеллируют к Конституции США.