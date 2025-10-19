Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красноярском из-за короткого замыкания загорелся дом

За сутки в Красноярском крае потушили 18 пожаров.

Источник: МЧС РФ

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 18 пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 19 октября, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в ДНТ «Изумрудный луг» Емельяновского района загорелся двухэтажный частный дом. Пострадали кровля, стена здания и гараж на общей площади 120 квадратных метров. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

— На ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали пять раз, — добавили в ведомстве.

Специалисты МЧС зарегистрировали одно происшествие на акваториях края: в районе деревни Песчанка на реке Енисей перевернулась лодка с двумя людьми. Спасатели и рыбаки доставили потерпевших на берег, после чего передали их медикам.