В Дивногорске «соцработник» ограбил 85-летнюю пенсионерку

Об этом сообщили в МУ МВД России «Красноярское».
По данным следствия, злоумышленник пришёл в квартиру пенсионерки под видом сотрудника соцслужбы, измерил ей давление и расспросил о самочувствии. После того как женщина сказала, что у неё нет денег, мужчина применил силу, толкнул потерпевшую на диван и похитил телевизор.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 161 часть 2 УК РФ — «Грабёж с применением насилия». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Похищенный телевизор злоумышленник успел сдать в комиссионный магазин за 3 тысячи рублей. Полицейские изъяли имущество и вернули его владельцам.
