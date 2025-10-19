В Дивногорске «соцработник» ограбил 85-летнюю пенсионерку

По данным следствия, злоумышленник пришёл в квартиру пенсионерки под видом сотрудника соцслужбы, измерил ей давление и расспросил о самочувствии. После того как женщина сказала, что у неё нет денег, мужчина применил силу, толкнул потерпевшую на диван и похитил телевизор.