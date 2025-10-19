Ричмонд
В Дивногорске «соцработник» ограбил 85-летнюю пенсионерку

В Дивногорске сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину, который представился социальным работником и ограбил 85-летнюю женщину-инвалида.

Источник: ГУ МВД

Об этом сообщили в МУ МВД России «Красноярское».

По данным следствия, злоумышленник пришёл в квартиру пенсионерки под видом сотрудника соцслужбы, измерил ей давление и расспросил о самочувствии. После того как женщина сказала, что у неё нет денег, мужчина применил силу, толкнул потерпевшую на диван и похитил телевизор.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 161 часть 2 УК РФ — «Грабёж с применением насилия». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Похищенный телевизор злоумышленник успел сдать в комиссионный магазин за 3 тысячи рублей. Полицейские изъяли имущество и вернули его владельцам.

Ранее мы сообщали, что житель Железногорска попался на краже телевизора с наркотиками в сумке.