Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов в четырёх районах Ростовской области.

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале, воздушные цели были уничтожены и перехвачены в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Глава области также добавил, что при падении обломков одного из дронов в Чертковском районе произошло возгорание сухой растительности, однако пожар был оперативно ликвидирован.

Ранее сообщалось, что системы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над шестью регионами России.

