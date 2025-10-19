Ричмонд
В детском лагере Бурятии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции

В детском лагере «Байкальский сбор», расположенном в Бурятии, зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции. По последним данным, госпитализированы 43 человека, среди которых 18 детей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Предварительная диагностика указывает на норовирусную этиологию заболевания — возбудитель был выявлен как у заболевших, так и у сотрудников пищеблока.

Все пострадавшие направлены в инфекционные стационары для получения необходимой медицинской помощи. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки установили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, касающихся хранения пищевых продуктов и общего санитарного состояния пищеблока.

В настоящее время деятельность детского лагеря приостановлена, а расследование причин произошедшего продолжается.

Ранее сообщалось, что школьнику из Дагестана грозит 20 лет тюрьмы за переписку в TikTok.

