Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Оренбуржье

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины совершили атаку на промышленное предприятие в Оренбургской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале, частично повреждена инфраструктура газового завода, а в результате удара в одном из цехов возник пожар.

На место происшествия оперативно выдвинулись все экстренные службы, которые в настоящее время занимаются ликвидацией возгорания.

По предварительной информации, в результате атаки пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы для близлежащего населенного пункта не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области.

