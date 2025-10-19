Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Оренбуржье

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины совершили атаку на промышленное предприятие в Оренбургской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале, частично повреждена инфраструктура газового завода, а в результате удара в одном из цехов возник пожар.