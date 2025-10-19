В Бурятии 43 человека, из них 18 детей, госпитализировали с кишечной инфекцией

16 октября суд в Москве вынес приговор бизнесмену Элдару Сардарову и повару Далеру Имомову. В результате их действий шаурмой, в которой впоследствии нашли сальмонеллу, отравились 26 человек. Предпринимателю назначили наказание в виде 2,5 года принудительных работ. Повара осудили на два года.