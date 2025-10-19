В Бурятии 43 человека, из них 18 детей, госпитализировали с кишечной инфекцией

Массовое отравление произошло в Республике Бурятия. 43 человека, в том числе 18 детей, попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.
— Зарегистрировано 43 случая заболевания, в том числе 18 среди детей. Больных госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что все заболевшие употребляли пищевую продукцию производства местной компании «Восток», которую купили в разных магазинах торговой сети «Николаевский».
В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность объекта, а также реализация продукции. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, говорится в статье.
16 октября суд в Москве вынес приговор бизнесмену Элдару Сардарову и повару Далеру Имомову. В результате их действий шаурмой, в которой впоследствии нашли сальмонеллу, отравились 26 человек. Предпринимателю назначили наказание в виде 2,5 года принудительных работ. Повара осудили на два года.