Более 40 человек отравились в Бурятии

В Бурятии 43 человека, включая 18 детей, госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Как выяснил SHOT, у заболевших и сотрудников пищеблока выявлен норовирус. Все пострадавшие направлены в инфекционные больницы.

Источник: Life.ru

По данным регионального Роспотребнадзора, причиной массового отравления может быть готовая еда производства ООО «Восток», приобретëнная в различных магазинах торговой сети «Николаевский». Проводится проверка.

Ранее Life.ru писал, что в Калининградской области 15-летняя девочка отравилась алкоголем прямо в детском лагере. Её доставили в больницу с признаками сильной интоксикации. Сейчас полиция выясняет, где подросток купила спиртное, а в отношении родителей возбуждено административное дело.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.