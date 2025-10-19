Более 40 человек отравились в Бурятии

По данным регионального Роспотребнадзора, причиной массового отравления может быть готовая еда производства ООО «Восток», приобретëнная в различных магазинах торговой сети «Николаевский». Проводится проверка.
Ранее Life.ru писал, что в Калининградской области 15-летняя девочка отравилась алкоголем прямо в детском лагере. Её доставили в больницу с признаками сильной интоксикации. Сейчас полиция выясняет, где подросток купила спиртное, а в отношении родителей возбуждено административное дело.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.