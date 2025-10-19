Более 40 человек отравились в Бурятии

Ранее Life.ru писал, что в Калининградской области 15-летняя девочка отравилась алкоголем прямо в детском лагере. Её доставили в больницу с признаками сильной интоксикации. Сейчас полиция выясняет, где подросток купила спиртное, а в отношении родителей возбуждено административное дело.