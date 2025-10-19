В Ташкенте задержали двух адвокатов, которые пообещали «перевести» заключённого под домашний арест через «высокопоставленные связи»

По данным следствия, двое адвокатов — сотрудник адвокатской коллегии и представитель адвокатского бюро — предложили родственникам 36-летнего жителя Алмазарского района, находящегося под стражей по уголовному делу о мошенничестве (пункт «а» части 4 статьи 168 УК), «решить вопрос» об изменении меры пресечения на домашний арест. За свои услуги посредники запросили внушительную сумму — 14 тысяч долларов, аргументируя это наличием у них «высокопоставленных связей», с которыми придется делиться.
Оперативники СГБ провели контрольную сделку и задержали адвокатов с поличным прямо в момент получения всей суммы.
В отношении адвокатов возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 3 статьи 168 (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения) и статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана. В качестве меры пресечения им избрано заключение под стражу.
Это не первый случай, когда «решалы» из числа адвокатов или других посредников пытаются выдать себя за людей со «всемогущими» связями в госорганах. На деле все заканчивается по одной и той же схеме: оперативники, метящие купюры, задержание и уголовное дело.