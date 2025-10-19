Ричмонд
Газзавод загорелся в Оренбургской области после удара беспилотников ВСУ

Украинские БПЛА попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области. В результате частично пострадала инфраструктура газзавода. Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

В результате удара дронов началось возгорание одного из цехов предприятия. В тушении участвуют сотрудники МЧС и Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

— Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет, — написал глава региона в Telegram-канале.

Несколько взрывов прозвучало над Оренбургом, местные жители сообщили о работе сил противовоздушной обороны, написал ранее Telegram-канал Shot.

Средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских БПЛА над шестью российскими регионами, сообщило 18 октября Министерство обороны России.

