В результате атаки БПЛА загорелось промпредприятие в Оренбургской области

Украинские БПЛА совершили атаку на промышленный объект в Оренбургской области, в результате чего частично пострадала инфраструктура газового завода. Как сообщил губернатор региона Евгений Солнцев, после удара дрона в одном из цехов предприятия начался пожар.

Источник: Life.ru

К ликвидации последствий происшествия незамедлительно приступили все экстренные службы. В настоящее время пожарные подразделения продолжают тушение возгорания.

«Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населённому пункту объект не несёт», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Ранее местные жители сообщали о взрывах над Оренбургом. Было слышно несколько громких хлопков. Также были видны яркие вспышки в небе. В одном из районов началось задымление.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

