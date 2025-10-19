Ночью беспилотники ВСУ атаковали Оренбуржье: начался пожар, пострадала инфраструктура завода

Украинские дроны атаковали Оренбургскую область ночью 19 октября. В результате на одном из предприятий в Оренбуржье начался пожар. Пострадавших среди сотрудников нет. Об этом уведомил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram-канале.
Он пояснил, что в результате пожара пострадала инфраструктура промышленного предприятия. По данным губернатора, никакой угрозы населенному пункту нет.
«Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов», — рассказал Евгений Солнцев.
Прошлой ночью беспилотники атаковали подстанцию в Ульяновской области. На энергообъекте произошло два взрыва. Это привело к возгоранию на подстанции.