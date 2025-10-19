В Воронежской области сбили более пяти БПЛА

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали более пяти беспилотников, запущенных в сторону Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем канале в Max.
По словам главы области, дежурные подразделения ПВО своевременно обнаружили и ликвидировали воздушные цели, предотвратив возможные последствия их падения.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано. Ситуация находится под контролем региональных служб.
Ранее российские системы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей.
