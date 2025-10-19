Спасатели рассказали о ходе поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка 28 сентября и вскоре перестали выходить на связь. В активных поисках, которые были завершены 12 октября, участвовало более 1,5 тысячи человек из разных регионов России. Накануне спасатели на квадроциклах вновь были направлены в район предполагаемого маршрута семьи для продолжения поисковых мероприятий.