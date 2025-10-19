Спасатели рассказали о ходе поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае

Спасатели в Красноярском крае продолжают поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горно-таежной местности Партизанского района. По данным аварийно-спасательного формирования «Спасатель», сводная группа обследовала 8 километров лесных дорог и 5 квадратных километров тайги, однако результаты пока не достигнуты.
Поисковые работы будут продолжены.
Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка 28 сентября и вскоре перестали выходить на связь. В активных поисках, которые были завершены 12 октября, участвовало более 1,5 тысячи человек из разных регионов России. Накануне спасатели на квадроциклах вновь были направлены в район предполагаемого маршрута семьи для продолжения поисковых мероприятий.
Ранее сообщалось, что спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае.
