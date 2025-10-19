В Улан-Удэ зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции

«Уважаемые земляки! Вчера вечером в Улан-Удэ была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, связанная с готовой пищевой продукцией производства ООО “Восток” г. Улан-Удэ, реализованная в различных магазинах торговой сети “Николаевский”, не соответствующей требованиям качества. На данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей. 36 пациентов госпитализировано, из них 21 ребенок от 7−15 лет», — написала она.