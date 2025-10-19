Ричмонд
В Улан-Удэ зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции

В Улан-Удэ 36 человек попали в больницу из-за острой кишечной инфекции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Бурятии 43 человека, в том числе 25 детей, заразились острой кишечной инфекцией, 36 пациентов госпитализировано, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! Вчера вечером в Улан-Удэ была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, связанная с готовой пищевой продукцией производства ООО “Восток” г. Улан-Удэ, реализованная в различных магазинах торговой сети “Николаевский”, не соответствующей требованиям качества. На данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей. 36 пациентов госпитализировано, из них 21 ребенок от 7−15 лет», — написала она.

Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации, у других пациентов состояние средней степени тяжести, отметила она.

Кроме того, весь состав медработников Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой медицинской помощи с позднего вечера мобилизованы для ликвидации последствий происшествия.