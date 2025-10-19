В Бурятии с отравлением госпитализировали 25 детей

Бригады скорой помощи доставили в больницы Улан-Удэ 36 человек с симптомами отравления, из них 21 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет. Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщила заместитель председателя правительства Бурятии, министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
— Зарегистрировано 43 случая отравления, из них 25 детей. 36 пациентов были госпитализированы, из них 21 ребенок — от 7 до 15 лет. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, — написала она в Telegram-канале.
Уточняется, что один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации, у других пациентов состояние средней степени тяжести.
До этого сообщалось, что массовое отравление произошло в Республике Бурятия. 43 человека, в том числе 18 детей, попали в больницу с острой кишечной инфекцией, такие данные передали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Уточняется, что все заболевшие употребляли пищевую продукцию производства местной компании «Восток», которую купили в разных магазинах торговой сети «Николаевский».