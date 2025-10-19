В Бурятии с отравлением госпитализировали 25 детей

Бригады скорой помощи доставили в больницы Улан-Удэ 36 человек с симптомами отравления, из них 21 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет. Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщила заместитель председателя правительства Бурятии, министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.