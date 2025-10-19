Ричмонд
В Оренбургской области газзавод загорелся после удара дронов ВСУ

Украинские беспилотники попытались атаковать газоперерабатывающий завод в Оренбургской области, в результате частично пострадала инфраструктура предприятия и загорелся один из цехов. Пострадавших и угрозы для населения нет.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области — в результате частично пострадала инфраструктура газзавода, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

В результате удара загорелся один из цехов. В тушении участвуют сотрудники МЧС и Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет», — написал Солнцев.

Ранее в ночь на 19 октября в Оренбургской области ввели план «Ковер». За два часа до этого в регионе начал действовать режим беспилотной опасности. Сейчас в аэропорту Оренбурга временно приостановили полеты.

В начале месяца украинские дроны пытались атаковать промышленное предприятие в регионе, но ущерба не нанесли. Пострадавших после атаки дронов не было, технологические процессы на объекте не нарушались.

Тогда мэр Орска Артем Воробьев сообщил, что в городе работают силы Минобороны. Расстояние от Орска до украинской границы — около 1,5 тыс. км по прямой.