В Оренбургской области газзавод загорелся после удара дронов ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области — в результате частично пострадала инфраструктура газзавода, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
В результате удара загорелся один из цехов. В тушении участвуют сотрудники МЧС и Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет», — написал Солнцев.
Ранее в ночь на 19 октября в Оренбургской области ввели план «Ковер». За два часа до этого в регионе начал действовать режим беспилотной опасности. Сейчас в аэропорту Оренбурга временно приостановили полеты.
В начале месяца украинские дроны пытались атаковать промышленное предприятие в регионе, но ущерба не нанесли. Пострадавших после атаки дронов не было, технологические процессы на объекте не нарушались.
Тогда мэр Орска Артем Воробьев сообщил, что в городе работают силы Минобороны. Расстояние от Орска до украинской границы — около 1,5 тыс. км по прямой.