Неизвестный мужчина погиб при пожаре в Иркутске

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что из окон дома идет густой черный дым, а дверь закрыта изнутри. По информации от соседей, в доме находился человек. Спасательная операция проводилась звеном газодымозащитной службы. Внутри помещения у входа был обнаружен погибший мужчина. В настоящее время его личность устанавливается.