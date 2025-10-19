Неизвестный мужчина погиб при пожаре в Иркутске

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы вечером 18 октября в Иркутске. Пожар произошел в жилом доме, расположенном на улице Вавилова. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что из окон дома идет густой черный дым, а дверь закрыта изнутри. По информации от соседей, в доме находился человек. Спасательная операция проводилась звеном газодымозащитной службы. Внутри помещения у входа был обнаружен погибший мужчина. В настоящее время его личность устанавливается.
Ликвидация возгорания была осуществлена силами 11 сотрудников МЧС России при помощи трех единиц специальной техники. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
Причина трагедии установлена дознавателями ведомства — это несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.