Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На родителя напавшего на учительницу школьника завели дело в Павлодаре

Павлодар. 19 октября. КазТАГ — На родителя напавшего на учительницу школьника завели дело в Павлодаре, передает КазТАГ.

Источник: КазТАГ

«Инцидент, произошедший в школе № 11, имеет место. Правоохранительными органами составлен протокол в отношении родителя, материалы дела переданы в суд», — сообщили в отделе образования Павлодара.

В департаменте полиции (ДП) Павлодарской области дополнили, что по факту нападения проведена проверка.

«За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении законного представителя составлен административный материал и направлен в суд для рассмотрения. Также, поведение ученика будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних», — уточнили полицейские.