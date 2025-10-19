На родителя напавшего на учительницу школьника завели дело в Павлодаре

«За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении законного представителя составлен административный материал и направлен в суд для рассмотрения. Также, поведение ученика будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних», — уточнили полицейские.