Силы ПВО сбили за ночь 45 украинских беспилотников над регионами РФ

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 45 дронов Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 12 беспилотников сбили над Самарской областью, 11 — над Саратовской.
По пять БПЛА уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, три — над Крымом.
Два беспилотника ликвидировали над Липецкой областью, по одному — над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.
— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает Telegram-канал МО РФ.
Несколько взрывов прозвучало над Оренбургом, местные жители сообщили о работе сил противовоздушной обороны.
Средства противовоздушной обороны за вечер сбили 20 украинских БПЛА над шестью российскими регионами, сообщило 18 октября Министерство обороны России.