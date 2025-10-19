Ричмонд
Силы ПВО сбили за ночь 45 украинских беспилотников над регионами РФ

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 45 дронов Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 12 беспилотников сбили над Самарской областью, 11 — над Саратовской.

По пять БПЛА уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, три — над Крымом.

Два беспилотника ликвидировали над Липецкой областью, по одному — над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает Telegram-канал МО РФ.

Несколько взрывов прозвучало над Оренбургом, местные жители сообщили о работе сил противовоздушной обороны.

Средства противовоздушной обороны за вечер сбили 20 украинских БПЛА над шестью российскими регионами, сообщило 18 октября Министерство обороны России.

