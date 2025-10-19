Три человека погибли после столкновения автомобиля с лошадью в Башкирии

Ночью 19 октября на 143 км автодороги Магнитогорск-Ира в Баймакском районе после столкновения с лошадью погибли три человека.
Как сообщили в прокуратуре Башкирии, водитель автомобиля Exeed сбил животное и от удара машину отбросило на встречную полосу, где ехал Daewoo Matiz. В результате на месте происшествия погибли погибли водитель и два пассажира Daewoo.
Главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов уточнил, что за рулем Exeed находился 42-летний водитель. Погибли 53-летний мужчина, находившийся за рулем малолитражки, и два его пассажира 74 и 53 лет.
На место ДТП выезжал прокурор Баймакского района Нур Киреев.
«Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося», — прокомментировали в прокуратуре.
По факту аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».