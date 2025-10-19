Короткое замыкание электропроводки уничтожило жилой дом под Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в селе Долгодеревенское (Сосновский район).
Поздно вечером 18 октября на улице Мира-Новая загорелись частный жилой дом и надворные постройки. До прибытия пожарных успели эвакуироваться женщина и дети 9 и 14 лет.
«Женщина получила ожоги и была госпитализирована», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.
Прибывшие огнеборцы оперативно отбили угрозу распространения огня на соседние строения. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На месте работали 20 специалистов и пять единиц техники.
Причину пожара устанавливают эксперты отделения дознания. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки.