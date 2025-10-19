Тело мужчины рядом со зданием онкологического центра нашли жители Актау

По данным издания, в микрорайоне Актау № 1 было обнаружено тело мужчины. Местные жители рассказали, что тело лежало недалеко от здания онкологического центра и остановки. По данным Департамента полиции Мангистауской области, мужчина внезапно скончался прямо на улице. «Мужчина умер. Проживал в центре адаптации. Назначена экспертиза, по факту смерти лица возбуждено дело», — прокомментировали правоохранители.