В Бурятии произошло массовое отравление с 43 пострадавшими

В Бурятии 43 человека, включая 18 детей, отравились, употребив готовую продукцию местной компании «Восток», приобретенную в магазинах сети «Николаевский», сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Всех пострадавших госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.
«В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлены деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — рассказали в управлении ведомства.
СУ СК РФ по Бурятии возбудило уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК РФ).
