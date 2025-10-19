Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии произошло массовое отравление с 43 пострадавшими

Люди употребили готовую продукцию местной компании, приобретенную в одной и той же торговой сети.

Источник: Аргументы и факты

В Бурятии 43 человека, включая 18 детей, отравились, употребив готовую продукцию местной компании «Восток», приобретенную в магазинах сети «Николаевский», сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Всех пострадавших госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.

«В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлены деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — рассказали в управлении ведомства.

СУ СК РФ по Бурятии возбудило уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в нижегородском Арзамасе произошло массовое отравление как минимум с 50 пострадавшими.