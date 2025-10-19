В Бурятии произошло массовое отравление с 43 пострадавшими

«В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлены деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — рассказали в управлении ведомства.