Погиб из-за невнимательности: работника завода сбил локомотив в Приморье

Приморская транспортная прокуратура начала расследование обстоятельств гибели 36-летнего мужчины — сотрудника подрядной организации сбил поезд на территории судоремонтного завода, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ведомство.
18 октября на территории судоремонтного завода мужчину сбил локомотив с цистернами топлива во время того, как он переходил через железнодорожные пути. Предварительно, трагедия произошла из-за того, что мужчина был в наушниках и капюшоне.
Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности на железной дороге и контролирует ход доследственной проверки.
Это трагическое происшествие, к сожалению, не стало единственным подобным за прошедшие сутки. 17-летний подросток так же погиб под колесами поезда из-за того, что переходил через железную дорогу в наушниках.