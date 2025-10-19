Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погиб из-за невнимательности: работника завода сбил локомотив в Приморье

Мужчину в наушниках и капюшоне сбил поезд в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Приморская транспортная прокуратура начала расследование обстоятельств гибели 36-летнего мужчины — сотрудника подрядной организации сбил поезд на территории судоремонтного завода, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ведомство.

18 октября на территории судоремонтного завода мужчину сбил локомотив с цистернами топлива во время того, как он переходил через железнодорожные пути. Предварительно, трагедия произошла из-за того, что мужчина был в наушниках и капюшоне.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности на железной дороге и контролирует ход доследственной проверки.

Это трагическое происшествие, к сожалению, не стало единственным подобным за прошедшие сутки. 17-летний подросток так же погиб под колесами поезда из-за того, что переходил через железную дорогу в наушниках.