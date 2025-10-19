В Волгограде ищут виновных в падении баннера на ребенка

Происшествие произошло в августе прошлого года в детской игровой зоне. На девочку упал рекламный баннер, который не был должным образом закреплен и не был огорожен. В результате падения ребенок получил серьезные травмы, включая перелом позвоночника и травму головы, ему потребовалось длительное лечение. Эта ситуация ранее получила огласку в средствах массовой информации и социальных сетях.