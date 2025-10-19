Ричмонд
В Волгограде ищут виновных в падении баннера на ребенка

Александр Бастрыкин поручил завершить расследование уголовного дела и направить его в суд для рассмотрения по существу.

Источник: РИА "Новости"

В Информационный центр СК России обратилась жительница Волгограда. Она выразила несогласие с тем, как продвигается установление обстоятельств инцидента, произошедшего с ее пятилетней дочерью в торгово-развлекательном центре.

Происшествие произошло в августе прошлого года в детской игровой зоне. На девочку упал рекламный баннер, который не был должным образом закреплен и не был огорожен. В результате падения ребенок получил серьезные травмы, включая перелом позвоночника и травму головы, ему потребовалось длительное лечение. Эта ситуация ранее получила огласку в средствах массовой информации и социальных сетях.

СУ СК России по Волгоградской области расследует уголовное дело с декабря прошлого года.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову принять все необходимые меры для завершения расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и направить его в суд для рассмотрения по существу.

Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.