Силы ПВО сбили 45 украинских дронов за прошедшую ночь

Наибольшее количество беспилотников было сбито над территориями Самарской (12 единиц) и Саратовской (11 единиц) областей. Также ПВО работала над другими регионами: над Ростовской и Воронежской областями уничтожено по пять БПЛА, над Республикой Крым — три, над Брянской и Липецкой областями — по два. Ещё по одному дрону сбито над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.
А в ночь на 18 октября расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 украинский дрон. Наибольшее количество беспилотников сбили над Брянской областью.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.