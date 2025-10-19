У троих пациентов в Улан-Удэ подтвердился сальмонеллез

В Бурятии медики продолжают бороться с последствиями массового отравления. По данным Роспотребнадзора республики, вспышка связана с готовой продукцией одной из популярных торговых сетей. Пострадавшие ели шаурму, онигири и другое. Цех, где была приготовлена еда, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования.