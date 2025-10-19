СК возбудил уголовное дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после массового отравления, из-за которого в больницы Улан-Удэ доставили 43 человека. Об этом сообщается в Telegram-канале управления ведомства по Бурятии.
В ведомстве отметили, что дело было открыто по статье об обращении небезопасной для потребителей продукции (ст. 238 УК РФ). Следователи выяснили, что пострадавшие купили еду в одной из торговых сетей региона.
Прокуратура Бурятии объявила об организованной проверке. Надзорное ведомство сообщило, что при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования. Причины отравления на данный момент неизвестны. Роспотребнадзор проводит расследование в связи с массовым отравлением.
Накануне в Бурятии зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. В больницы с соответствующими симптомами поступили 43 человека. Среди госпитализированных — 18 детей.