Самолет с пассажирами на борту столкнулся с метеоритом

Самолет Boeing 737 MAX, выполнявший рейс из Денвера в Лос-Анджелес с 140 пассажирами на борту, получил серьезные повреждения на высоте 11 тысяч метров.

Самолет Boeing 737 MAX, выполнявший рейс из Денвера в Лос-Анджелес с 140 пассажирами на борту, получил серьезные повреждения на высоте 11 тысяч метров. По информации создателя авиационного портала Live And Let’s Fly Мэттью Клинта, опубликовавшего фотографии с места происшествия, у лайнера разбилось лобовое стекло, в результате чего был ранен пилот.

Экипаж принял решение снизить высоту и перенаправить воздушное судно в Солт-Лейк-Сити, где была успешно выполнена аварийная посадка.

Представители авиакомпании подтвердили, что самолет отклонился от маршрута для устранения трещины в лобовом стекле. Мэттью Клинт выдвинул версию, что причиной инцидента могло стать столкновение с небольшим метеоритом или фрагментом космического мусора.

