У отравившихся шаурмой в Бурятии диагностировали сальмонеллез

Ранее министр здравоохранения региона Евгения Лудупова заявила, что зарегистрировано 43 случая отравления, из них 25 детей. Госпитализированы 36 пациентов, из них 21 ребенок — от 7 до 15 лет. Один из отравившихся находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. У других пациентов состояние средней степени тяжести. По факту массового отравления заведели уголовное дело.