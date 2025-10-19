Названа причина массового отравления в Бурятии

Массовое отравление в Бурятии, в результате которого госпитализированы 43 человека, включая 25 детей, связано с употреблением в пищу онигири. По данным телеграм-канала «База», большинство пострадавших ели это блюдо.
Одна из пострадавших рассказала, что симптомы острой кишечной инфекции проявились через два с половиной часа после еды. Женщина отметила, что скорая помощь прибыла только спустя три часа после ухудшения состояния.
По ее словам, отделение больницы переполнено, и многие пациенты, включая детей, размещены в коридорах. Особую тревогу у женщины вызывает невозможность кормления грудного ребенка из-за применяемого лечения.
Ранее сообщалось, что в детском лагере Бурятии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
