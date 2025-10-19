Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил уголовное дело после массового отравления в Бурятии

Следственный комитет России по Бурятии возбудил уголовное дело после массового отравления в Бурятии, где 43 человека, в том числе 18 детей, попали в больницу.

Следственный комитет России по Бурятии возбудил уголовное дело после массового отравления в Бурятии, где 43 человека, в том числе 18 детей, попали в больницу.

По версии следствия, в Улан-Удэ через крупного ритейлера продавались продукты питания, после употребления которых у покупателей ухудшилось самочувствие. По данным медиков, с 18 по 19 октября 2025 года за помощью обратились 43 человека с признаками острой кишечной инфекции, все они ранее покупали продукцию в этих магазинах.

Госпитализированы 36 пострадавших, половина из них — несовершеннолетние. У трех пациентов лабораторно подтвержден сальмонеллез.

— В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий, — передает Telegram-канал СК РФ по Бурятии.

16 октября суд в Москве вынес приговор бизнесмену Элдару Сардарову и повару Далеру Имомову. В результате их действий шаурмой, в которой впоследствии нашли сальмонеллу, отравились 26 человек. Предпринимателю назначили наказание в виде 2,5 года принудительных работ. Повара осудили на два года.