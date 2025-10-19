СК возбудил уголовное дело после массового отравления в Бурятии

Следственный комитет России по Бурятии возбудил уголовное дело после массового отравления в Бурятии, где 43 человека, в том числе 18 детей, попали в больницу.
По версии следствия, в Улан-Удэ через крупного ритейлера продавались продукты питания, после употребления которых у покупателей ухудшилось самочувствие. По данным медиков, с 18 по 19 октября 2025 года за помощью обратились 43 человека с признаками острой кишечной инфекции, все они ранее покупали продукцию в этих магазинах.
Госпитализированы 36 пострадавших, половина из них — несовершеннолетние. У трех пациентов лабораторно подтвержден сальмонеллез.
— В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий, — передает Telegram-канал СК РФ по Бурятии.
16 октября суд в Москве вынес приговор бизнесмену Элдару Сардарову и повару Далеру Имомову. В результате их действий шаурмой, в которой впоследствии нашли сальмонеллу, отравились 26 человек. Предпринимателю назначили наказание в виде 2,5 года принудительных работ. Повара осудили на два года.