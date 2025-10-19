СК возбудил уголовное дело после массового отравления в Бурятии

По версии следствия, в Улан-Удэ через крупного ритейлера продавались продукты питания, после употребления которых у покупателей ухудшилось самочувствие. По данным медиков, с 18 по 19 октября 2025 года за помощью обратились 43 человека с признаками острой кишечной инфекции, все они ранее покупали продукцию в этих магазинах.