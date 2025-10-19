В Башкирии в дом врезался водитель за рулем «Мерседес»

Накануне, 18 октября, в Октябрьском 30-летний водитель за рулем «Мерседес Бенц» врезался в дом. Об этом сообщили в ГАИ Башкирии.
По предоставленным данным, ЧП произошло в седьмом часу утра на улице 1-й проезд Свободы. В результате случившегося пострадала 32-летняя пассажирка.
Освидетельствование на состояние опьянения показало наличие этанола в выдыхаемом воздухе.
