Суд раскрыл ужасающие подробности взрыва газа в доме, где погибли семь человек из одной семьи

Суд установил, что в сентябре-октябре 2024 года в этом районе газификация проводилась с грубейшими нарушениями. Работы велись без проектной документации и технических условий, а сам газопровод был незаконно проложен под дорогой с помощью наёмных рабочих. Труба оказалась подключена к сети без лабораторных испытаний и защитного покрытия.