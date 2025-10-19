Ричмонд
Суд раскрыл ужасающие подробности взрыва газа в доме, где погибли семь человек из одной семьи

Vaib.uz (Узбекистан. 19 октября). В Самарканде раскрылись ужасающие подробности трагедии, которая произошла в ночь с 8 на 9 мая на улице Спитамен в махалле «Богисарой».

Источник: Vaib.Uz

В результате мощного взрыва газа в доме погибли семь членов одной семьи. Ход судебного разбирательства показал: причиной катастрофы стали вопиющие нарушения и халатность со стороны ответственных сотрудников газовой службы. Об этом рассказали журналисты телеканала «Севимли».

Игнорировали тревожные сигналы.

Как установило следствие, жильцы дома неоднократно — в общей сложности 11 раз — обращались в самаркандское отделение «Худудгазтаминот» с жалобами на резкий запах газа. Однако ни одно из обращений не получило должной реакции. В результате природный газ постепенно накапливался в канализационных сетях, пока не произошел взрыв.

Нарушения при прокладке газопровода.

Суд установил, что в сентябре-октябре 2024 года в этом районе газификация проводилась с грубейшими нарушениями. Работы велись без проектной документации и технических условий, а сам газопровод был незаконно проложен под дорогой с помощью наёмных рабочих. Труба оказалась подключена к сети без лабораторных испытаний и защитного покрытия.

В результате из-за образовавшихся трещин и дефектов в трубе природный газ стал просачиваться в центральный канализационный колодец. В какой-то момент произошла утечка, и накопившийся газ взорвался, вызвав обрушение железобетонных конструкций дома. Спасателям пришлось разбирать завалы — тела всех семи жертв были найдены в разрушенном здании. Кроме того, пострадали несколько соседних домов.

Приговор и компенсация.

На скамье подсудимых оказались руководитель городского отдела газоснабжения «Худудгаз Самарканд» и трое его подчинённых. Суд признал их виновными по части 4 пунктам «а» и «б» статьи 116 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлёкшее гибель людей).

По решению суда все четверо получили по 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие и материально ответственные должности сроком на 3 года.

Помимо этого, предприятие «Худудгаз Самарканд» обязано выплатить почти 6 миллиардов сумов компенсации гражданам, пострадавшим в результате взрыва.