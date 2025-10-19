Ричмонд
У троих из 43 отравившихся в Бурятии выявили сальмонеллез

Глава республики уточнил, что среди пострадавших 21 ребенок.

Источник: Аргументы и факты

У троих из 43 отравившихся в Бурятии выявили сальмонеллез, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

Он уточнил, что среди пострадавших 21 ребенок (Управление Роспотребнадзора по региону информировало о 18 детях).

«Медики работают в усиленном режиме. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно перепрофилированы койки, ночью вызван персонал, все пациенты получают необходимую помощь», — рассказал чиновник.

Цыденов подчеркнул, что власти держат ситуацию на контроле и что принимаются все необходимые меры по локализации очага и недопущению распространения острой кишечной инфекции.

«Цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объеме», — отметил глава региона.

По данным управления Роспотребнадзора, все пострадавшие употребляли готовую еду местной компании «Восток», приобретенную в магазинах одной сети — «Николаевский». Ведомство начало эпидемиологическое расследование.

СУ СК РФ по республике возбудило уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК РФ).