Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два голых мужчины решили добавить огоньку в тубдиспансере

Мужчины бегали голыми и не отвечали на вопросы очевидцев.

Источник: AP 2024

Два обнаженных мужчины устроили пожар в тубдиспансере на Звездной, 12, об этом сообщил один из очевидцев. На записи слышен вопрос: «Зачем голые бегаете?», который повторяется за кадром. Пожар вспыхнул на козырьке одного из зданий на территории диспансера. По информации МЧС, причиной возгорания стало тление изоляции труб. Пожар был оперативно ликвидирован, и, к счастью, пострадавших не оказалось.

А в прошлом году в этом же учреждении наряд Росгвардии выезжал для усмирения пьяного мужчины, который тоже был с голым торсом. Только тогда мужчина стоял в оконном проёме, а в этот раз без движений не обошлось.