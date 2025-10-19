Два голых мужчины решили добавить огоньку в тубдиспансере

Два обнаженных мужчины устроили пожар в тубдиспансере на Звездной, 12, об этом сообщил один из очевидцев. На записи слышен вопрос: «Зачем голые бегаете?», который повторяется за кадром. Пожар вспыхнул на козырьке одного из зданий на территории диспансера. По информации МЧС, причиной возгорания стало тление изоляции труб. Пожар был оперативно ликвидирован, и, к счастью, пострадавших не оказалось.
А в прошлом году в этом же учреждении наряд Росгвардии выезжал для усмирения пьяного мужчины, который тоже был с голым торсом. Только тогда мужчина стоял в оконном проёме, а в этот раз без движений не обошлось.