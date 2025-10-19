Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США у Boeing 737 MAX во время полета разбилось лобовое стекло

В результате инцидента пострадал пилот.

Источник: Аргументы и факты

У самолета Boeing 737 MAX авиакомпании United Airlines, летевшего из Денвера в Лос-Анджелес, во время полета разбилось лобовое стекло, рассказал создатель авиационного портала Live And Let s Fly Мэттью Клинт.

В результате происшествия был ранен пилот. После инцидента экипаж снизил высоту и перенаправил борт в сторону Солт-Лейк-Сити, где успешно выполнил посадку.

В самолете находились 140 пассажиров. Авиакомпания сообщила, что самолет отклонился от маршрута для устранения трещин в лобовом стекле, передает The Aviation Herald.

Предполагается, что стекло могло треснуть в результате столкновения самолета с космическим мусором или небольшим метеоритом.

Ранее самолет главы Пентагона Пита Хегсета незапланированно приземлился в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле.

Также сообщалось об экстренной посадке самолета Air China в аэропорту Пудун в Шанхае из-за возгорания на борту литиевой батареи.