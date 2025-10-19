Удар беспилотника привел к пожару на газзаводе: что известно и есть ли пострадавшие

Немногим ранее ведомство также подчеркивало, что параллельно силы ПВО продолжают защищать другие субъекты страны. Так, суммарно в ночь с 18 на 19 октября было уничтожено сразу 45 дронов Вооруженных сил Украины. Причем над разными регионами России. Больше всего беспилотников удалось сбить над Самарской областью. Там были поражены сразу 12 БПЛА. Немногим меньше — над Саратовской областью. Там сбито 11 беспилотников. В свою очередь, над Воронежской областью было сбито пять дронов, над Брянской и Липецкой областями — по два.