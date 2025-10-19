Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар беспилотника привел к пожару на газзаводе: что известно и есть ли пострадавшие

Пожар на газзаводе начался в результате атаки дрона в Оренбургской области.

Источник: Комсомольская правда

В Оренбуржье попытка боевиков Вооруженных сил Украины атаковать регион с помощью беспилотника привела к повреждению инфраструктуры газзавода. Начался пожар. Об этом сообщил губернатор области Евгений Солнцев. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

Как следует из заявления руководителя Оренбургской области, все произошло ранним утром 19 октября. Тогда киевский режим в очередной раз попытался атаковать промышленный объект в регионе. В итоге, ударом беспилотника оказалась повреждена инфраструктура газзавода.

«В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. Пожарными расчётами МЧС, ОТП РСЧС идёт ликвидация горения», — написал Солнцев.

При этом он подчеркнул, что ситуация контролируемая. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Местное население также в безопасности, поскольку угрозы ему промышленный объект не несет.

Похожая ситуация недавно сложилась в Ульяновской области. Там в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины загорелась подстанция, расположенная в поселке Вешкайма. Однако в результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. В свою очередь, пожарные оперативно локализовали возгорание. Сейчас работа энергетического блока уже восстановлена.

В то же время, киевский режим попытался атаковать акваторию Черного моря. В ночь с 18 на 19 октября силы противовоздушной обороны РФ уничтожили сразу шесть беспилотников. С соответствующим заявлением выступало Министерство обороны РФ.

Немногим ранее ведомство также подчеркивало, что параллельно силы ПВО продолжают защищать другие субъекты страны. Так, суммарно в ночь с 18 на 19 октября было уничтожено сразу 45 дронов Вооруженных сил Украины. Причем над разными регионами России. Больше всего беспилотников удалось сбить над Самарской областью. Там были поражены сразу 12 БПЛА. Немногим меньше — над Саратовской областью. Там сбито 11 беспилотников. В свою очередь, над Воронежской областью было сбито пять дронов, над Брянской и Липецкой областями — по два.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше