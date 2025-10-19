В Оренбуржье попытка боевиков Вооруженных сил Украины атаковать регион с помощью беспилотника привела к повреждению инфраструктуры газзавода. Начался пожар. Об этом сообщил губернатор области Евгений Солнцев. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
Как следует из заявления руководителя Оренбургской области, все произошло ранним утром 19 октября. Тогда киевский режим в очередной раз попытался атаковать промышленный объект в регионе. В итоге, ударом беспилотника оказалась повреждена инфраструктура газзавода.
При этом он подчеркнул, что ситуация контролируемая. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Местное население также в безопасности, поскольку угрозы ему промышленный объект не несет.
Похожая ситуация недавно сложилась в Ульяновской области. Там в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины загорелась подстанция, расположенная в поселке Вешкайма. Однако в результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. В свою очередь, пожарные оперативно локализовали возгорание. Сейчас работа энергетического блока уже восстановлена.
В то же время, киевский режим попытался атаковать акваторию Черного моря. В ночь с 18 на 19 октября силы противовоздушной обороны РФ уничтожили сразу шесть беспилотников. С соответствующим заявлением выступало Министерство обороны РФ.
Немногим ранее ведомство также подчеркивало, что параллельно силы ПВО продолжают защищать другие субъекты страны. Так, суммарно в ночь с 18 на 19 октября было уничтожено сразу 45 дронов Вооруженных сил Украины. Причем над разными регионами России. Больше всего беспилотников удалось сбить над Самарской областью. Там были поражены сразу 12 БПЛА. Немногим меньше — над Саратовской областью. Там сбито 11 беспилотников. В свою очередь, над Воронежской областью было сбито пять дронов, над Брянской и Липецкой областями — по два.