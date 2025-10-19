Спасатели рассказали о ходе поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

В поисках пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых спасатели обследовали восемь километров лесных дорог и пять квадратных километров тайги.
Как рассказали в краевом аварийно-спасательном формировании «Спасатель», на данный момент не удалось найти ни одного из пропавших, поиски продолжаются.
— К сожалению, поиски не принесли результатов и сегодня будут продолжены, — передает Telegram-канал организации.
Днем ранее спасатели на квадроциклах возобновили поиски пропавшей семьи.
Руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина не рассматривает версии с побегом или убийством. По ее словам, для совершения побега необходимо время на подготовку, а семья собиралась в лес на короткую прогулку.
Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и 5-летней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. В свою очередь эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья Усольцевых, кем работали супруги и что нашли спасатели.