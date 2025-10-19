Японское блюдо обвинили в отравлении более 40 человек в Бурятии

Одна из заболевших описывает цепочку событий: она съела онигири от фирмы «Восток», приобретённые в магазинах «Николаевский», и уже через два с половиной часа ощутила резкую тошноту. Ей стало плохо прямо на улице, а скорая помощь приехала только спустя три часа мучительного ожидания.