Японское блюдо обвинили в отравлении более 40 человек в Бурятии

Одна из заболевших описывает цепочку событий: она съела онигири от фирмы «Восток», приобретённые в магазинах «Николаевский», и уже через два с половиной часа ощутила резкую тошноту. Ей стало плохо прямо на улице, а скорая помощь приехала только спустя три часа мучительного ожидания.
Пациентка жалуется на переполненность отделения — многие пострадавшие лежат в коридорах, рядом дети с такими же симптомами. Особенно тревожит девушку состояние её грудного ребёнка: из‑за назначенных лекарств и лечения кормление стало невозможным.
«Отделение переполнено. Я, как и другие пострадавшие, лежу в коридоре, здесь дети с таким же отравлением», — сказала она.
Напомним, ранее в Бурятии произошло массовое отравление. У троих пациентов подтверждён сальмонеллёз. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Региональный Роспотребнадзор считает, что всё дело в готовой продукции компании ООО «Восток».
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.