Пожарная безопасность «за отдельную плату»: начальник отдела по ЧС попался на взятке

По данным следствия, чиновник обещал «решить вопрос» с выдачей необходимого заключения лишь после передачи крупной суммы. Но вместо очередного благодарного клиента его встретили оперативники Службы государственной безопасности, которые задержали его с поличным прямо в служебном кабинете при получении взятки.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 Уголовного кодекса (получение взятки). В качестве меры пресечения суд избрал содержание под стражей.
Этот инцидент в очередной раз наглядно демонстрирует, почему на рынках и в торговых центрах страны так часто случаются пожары. Когда пожарная безопасность зависит не от реальных проверок, а от «договорённостей», подобные инциденты становятся почти неизбежными.