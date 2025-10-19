Пожарная безопасность «за отдельную плату»: начальник отдела по ЧС попался на взятке

Этот инцидент в очередной раз наглядно демонстрирует, почему на рынках и в торговых центрах страны так часто случаются пожары. Когда пожарная безопасность зависит не от реальных проверок, а от «договорённостей», подобные инциденты становятся почти неизбежными.