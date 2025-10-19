Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарная безопасность «за отдельную плату»: начальник отдела по ЧС попался на взятке

Vaib.uz (Узбекистан. 19 октября). В Кызылтепинском районе Навоийской области задержан начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям, который, используя своё служебное положение, потребовал 3000 долларов за выдачу положительного заключения о соответствии торгово-бытового комплекса района требованиям пожарной безопасности.

Источник: Vaib.Uz

По данным следствия, чиновник обещал «решить вопрос» с выдачей необходимого заключения лишь после передачи крупной суммы. Но вместо очередного благодарного клиента его встретили оперативники Службы государственной безопасности, которые задержали его с поличным прямо в служебном кабинете при получении взятки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 Уголовного кодекса (получение взятки). В качестве меры пресечения суд избрал содержание под стражей.

Этот инцидент в очередной раз наглядно демонстрирует, почему на рынках и в торговых центрах страны так часто случаются пожары. Когда пожарная безопасность зависит не от реальных проверок, а от «договорённостей», подобные инциденты становятся почти неизбежными.